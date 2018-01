Ex-UNO-Generalsekretär Ban in Wien empfangen

Bundespräsident Alexander Van der Bellen und sein Amtsvorgänger Heinz Fischer haben am Dienstag den früheren UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon in der Präsidentschaftskanzlei in Wien empfangen. Grund für Bans Besuch war die Eröffnung des neuen "Ban Ki-moon Centre for Global Citizens" in Wien, das am Mittwoch mit einem Festakt im Bundeskanzleramt feierlich aus der Taufe gehoben wird.

SN/APA (BUNDESHEER)/PETER LECHNER Freundlicher Empfang in der Präsidentschaftskanzlei