Ex-Verfassungsschutz-Chef Gridling übt Kritik an Nehammer

Über fünf Jahre nach der Razzia im BVT am 28. Februar 2018 die zur Neugestaltung des Staatsschutzes führte, meldet sich dessen ehemaliger Direktor zu Wort - und übt Kritik an Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP). Nämlich dafür, dass dieser die Razzia im Mai 2018 in einer Aussendung als "selbstverständlich mit der neuen Volkspartei abgestimmt und akkordiert" bezeichnete. "Ich hätte mir mehr Unterstützung gewünscht", sagte Gridling im ZiB2-Interview.

BILD: SN/APA/HANS PUNZ/HANS PUNZ Gridling, als er noch in Amt und Würden war (Archivbild, 2018)