Ex-Verteidigungsminister Doskozil fordert mehr Geld für das Bundesheer

Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) fordert mehr Budget für das Bundesheer. Das Heer dürfe nicht ausgehungert werden. Vom nächsten Verteidigungsminister erwarte er sich, dass "die Budgetkrise abgewendet wird", betonte Doskozil am Freitag in der Kaserne Güssing. Im Burgenland sei die Situation des Heeres nicht anders als in ganz Österreich - man brauche rasch mehr Geld.

SN/APA (Archiv)/HELMUT FOHRINGER Doskozil sieht nächste Bundesregierung in der Pflicht