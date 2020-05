Experten kritisieren Ungleichbehandlung bei Deutschklassen

Sprachwissenschafter und Bildungsaktivisten üben Kritik daran, dass das Bildungsministerium trotz Coronakrise am Einstufungstest für Schüler in Deutschförderklassen und -gruppen festhält. Der Test entscheidet, ob jemand in die Regelklasse wechseln darf. Die Experten orten eine Ungleichbehandlung mit Schülern der Regelklassen, wo bis Ende des Schuljahrs keine Schularbeiten stattfinden dürfen.

SN/APA/HANS KLAUS TECHT Regierung hält trotz Coronapandemie an Einstufungstest fest