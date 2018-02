Experten sehen Landeschef Kaiser bei Kärnten-Wahl im Vorteil

Meinungsforscher und Politologen sehen für die SPÖ von Landeshauptmann Peter Kaiser beste Voraussetzungen für die Landtagswahl in Kärnten am kommenden Sonntag. Im Prinzip befinde sich der Landesparteichef in einer ähnlichen Lage wie Tirols siegreicher ÖVP-Landeschef Günther Platter bei der Landtagswahl in Tirol vom vergangenen Sonntag, so die Experten.

SN/APA/HERBERT PFARRHOFER Peter Kaiser kommt bei den Wählern gut an