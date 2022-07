Externer Prüfbericht zu Vbg. Wirtschaftsbund liegt vor

Der Wirtschaftsbund Vorarlberg hat im Mai infolge der Inseratenaffäre die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO Austria mit einer Prüfung der Jahresabschlüsse 2016 bis 2021 und der internen Kontrolle beauftragt. Dieser Prüfbericht liege nun vor, so der geschäftsführende Wirtschaftsbund-Obmann Karlheinz Rüdisser am Montag in einer Mitteilung. Am Dienstag sollen die Ergebnisse der Öffentlichkeit präsentiert werden.

SN/APA/STIPLOVSEK DIETMAR/STIPLOVSE Prüfbericht zu Vorarlberger Wirtschaftsbund liegt vor.