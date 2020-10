Extremismus: BVT initiiert mit "Neustart" neues Projekt

Das "Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung" (BVT) hat beim Verein "Neustart" ein neues Deradikalisierungsprojekt in Auftrag gegeben. Es richtet sich an Personen, die freiwillig aus einer extremistischen Szene und Ideologie aussteigen wollen, wie Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) in einer Aussendung betont.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Innenminister Nehammer kündigt neues Deradikalisierungsprojekt an