Fachhochschulen fürchten Budgetkürzung um rund 7,8 Millionen Euro

Die österreichischen Fachhochschulen fürchten eine Kürzung des Bundesbudgets. Laut der Fachhochschulkonferenz (FHK) sollen die Fördersätze pro Studienplatz heruntergefahren werden, was Schätzungen zufolge 2019 einem Minus im FH-Gesamtbudget von rund 7,8 Mio. Euro entsprechen würde. Die FHK richtet nun einen Appell an das Finanzministerium, keine Kürzungen vorzunehmen.

Ein Minus bei der Studienplatzfinanzierung wäre aus Sicht der FHK "ein Schlag ins Gesicht", sagte FHK-Generalsekretär Kurt Koleznik zur APA. Da es vonseiten des von Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) geführten Ressorts eine "klare Absichtserklärungen zur Beibehaltung der Förderhöhe gibt", richtet sich der Appell der FH "keine Kürzungen bei der studienplatzbezogenen Förderung zulassen, die sich 1:1 auf die Qualität der Fachhochschulen niederschlagen" an das Finanzministerium, so FHK-Präsident Raimund Ribitsch am Montag in einer Aussendung.

Es sei "betrüblich, dass die Fachhochschulen um vergleichsweise niedrige 7,8 Millionen Euro kämpfen müssen, währenddessen die Universitäten sich über ein Plus von 1,35 Milliarden Euro in den nächsten Jahren freuen dürfen". Ein Plus aufseiten der Unis dürfe "nicht mit einem Minus bei den Fachhochschulen einhergehen", so der FHK-Chef.

Die Fördersätze pro Studienplatz richten sich nach der inhaltlichen Ausrichtung der Studien. Beträgt der Technikanteil eines Studiengangs mehr als 50 Prozent ist dieser mit aktuell 8.850 Euro pro Platz und Studienjahr am höchsten. Der niedrigste Fördersatz beträgt 6.970 Euro. Im Jahr 2017 flossen so insgesamt 294,6 Millionen Euro in Richtung der Fachhochschulen.

