Falco-Privatstiftung geht gegen Team HC vor

Die Falco-Privatstiftung geht rechtlich gegen das Team Strache des früheren Vizekanzlers und FPÖ-Chefs Heinz-Christian Strache vor. Grund ist, dass in einem am Donnerstag präsentierten und in Sozialen Medien abrufbaren Wahlkampfsong die "unverkennbare Stimme Falcos zu Wahlwerbezwecken" verwendet werde.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER HC Straches neuer Wahlkampfsong erinnert stark an Falco.