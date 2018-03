Fall für das Gericht? Beschwerde gegen Hausdurchsuchung im BVT

Die umstrittene Hausdurchsuchung im Bundesamt für Verfassungsschutz (BVT) dürfte auch bald die Gerichte beschäftigen. Der Anwalt eines suspendierten Verfassungsschützers kündigte am Samstag im Ö1-"Morgenjournal" die Einbringung einer Beschwerde dagegen an. Er hält sowohl die Hausdurchsuchung als auch den Einsatz von Polizisten in Kampfmontur für überzogen.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Hausdurchsuchungen im BVT beschäftigen bald Gerichte