Kindesmissbrauch: Neues strengeres Gesetz dürfte bald kommen

Die von der Koalition angekündigte Verschärfung der Strafen für Kindesmissbrauchstäter dürfte demnächst Realität werden. Wie Familienministerin Susanne Raab am Sonntag in der TV-"Pressestunde" erklärte, habe ihr Justizministerin Alma Zadic in der Vorwoche einen "finalen Entwurf" übermittelt. Ob der Entwurf bereits ...