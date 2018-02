Faßmann äußert "Sympathie" für Sozialindex an Schulen

Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) äußert "Sympathie" für die Einführung eines Sozialindex für Schulen. "Wir werden für Schulen mit besonderen Herausforderungen mehr machen müssen. Gerade in den Mittelschulen werden die zusätzlichen Ressourcen mit der Gießkanne verteilt. Hier bräuchte es eine bessere Fokussierung", so der Minister in den "Vorarlberger Nachrichten".

SN/APA (Hochmuth)/GEORG HOCHMUTH Faßmann wünscht sich eine "bessere Fokussierung"