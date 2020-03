Faßmann darf Uni-Aufnahmeprüfungen verschieben

Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) erhält am Freitag vom Nationalrat die Möglichkeit, Aufnahmeverfahren an Hochschulen zu verlegen bzw. zeitlich selbst anzusetzen, um wegen der verschobenen Matura das System in Balance zu halten. Konkret geht es um Eignungs-, Aufnahme- und Auswahlverfahren, die noch nicht begonnen bzw. noch nicht abgeschlossen sind.

SN/APA (Archiv)/GEORG HOCHMUTH Bildungsminister Faßmann sieht Schwächen beim "distance learning"