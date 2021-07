Faßmann hält an Zeitplan für Schulmaßnahmen fest

Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) hält an seinem Zeitplan für die Vorlage eines Konzepts für den Schulbetrieb im Herbst fest. Dieses soll Anfang August präsentiert werden, so der Minister in einer der APA übermittelten Stellungnahme. Zuletzt hatte die FPÖ einen Schulgipfel bereits im Juli gefordert.

SN/APA/MARTIN JUEN/MARTIN JUEN Faßmann will Konzept für Schulbetrieb Ende August vorlegen