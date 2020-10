Faßmann: Mobile Test-Teams für Schulen rasch ausbauen

Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) hat am Sonntag in der ORF-Sendung "Hohes Haus" angekündigt, das in Wien gestartete Pilotprojekt zur Corona-Schnelltestung rasch auf andere Bundesländer ausdehnen zu wollen. Er sei mit weiteren Ländern im Gespräch, etwa Tirol, Niederösterreich und der Steiermark. Auch kündigte der Minister an, dass innerhalb der nächsten drei Wochen einheitliche Verfahrensregeln zum Umgang mit (Verdachts-)Fällen in Schulen vorliegen sollen.

