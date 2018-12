Faßmann setzt auf "linke Rote"

Der Bildungsminister beruft die Lehrerin und "Kulturkampf im Klassenzimmer"-Autorin Susanne Wiesinger zur Ombudsfrau für Wertefragen und Kulturkonflikte an den Schulen.

Dezember 2018. Ein 16-jähriger Syrer verletzt einen Mitschüler in einer Wiener Brennpunktschule mit seinem Klappmesser schwer. Mai 2018: Ein 16-Jähriger sticht einen 14-Jährigen vor einer Brennpunktschule in Wien-Währing nieder. Zunehmende Gewalt an Schulen ist nicht nur ein Wiener Thema und schon gar nicht nur ein Migrationsthema. Kulturkonflikte verschärften aber auch hier das Problem, analysierte ein Salzburger Lehrervertreter vor Kurzem in den SN, als er wegen Gewalt an Salzburger Schulen Alarm schlug. Denn die Kinder hätten oft massive Gewalterfahrungen und kämen aus Kulturen, in denen Züchtigung normal sei - "und in der ein junger Bursch in der Lage sein muss, seine Argumente zu unterstreichen".