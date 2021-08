Faßmann und Mückstein bekräftigen: "Oberstes Ziel ist es, Schulschließungen zu verhindern"

Nach der Sicherheitsphase sollen drei Sicherheitsstufen entscheiden, welche Corona-Maßnahmen an den Schulen zum Einsatz kommen.

"Wir wollen weg von flächigen Maßnahmen hin zu regionalen und zeitlich begrenzten Maßnahmen", sagte Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) bei einer Pressekonferenz am Mittwoch zum Thema sicherer Schulbeginn, bei der er gemeinsam mit Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) das Sicherheitskonzept für die Schulen im Detail vorstellte.



In der Sicherheitsphase, die auf drei Wochen ausgeweitet wird, sollen alle Schülerinnen und Schüler dreimal pro Woche getestet werden, auch Geimpfte und Genesene, und einmal davon mit einem PCR-Test. Außerdem muss während der Sicherheitsphase im Schulgebäude außerhalb des eigenen Klassenraums Mund-und-Nasenschutz getragen werden. Die Testergebnisse und Impfstatus wird in den Ninja-Pass eingetragen, der auch als Eintrittskarte für außerschulische Aktivitäten gilt.



Dazu, dass sich die Stadt Wien an einem zweiten PCR-Test pro Woche interessiert gezeigt hat, sagt Faßmann: "Wir sind an einer Kooperation sehr interessiert und werden hier zu einer Vereinbarung kommen."



Wie es nach der Sicherheitsphase weitergeht, hänge von der "allgemeinen, risikoadjustierten 7-Tages-Inzidenz " ab, so Faßmann. Denn es mache einen Unterschied, ob junge oder ältere Menschen positiv auf das Coronavirus getestet werden, und dies soll sich fortan auch in der Risikobewertung niederschlagen. Künftig wird es drei Risikostufen geben: Risikostufe 1 bei Inzidenzen bis 100, Risikostufe 2 bei Inzidenzen bis zu 200 und Risikostufe 3 bei einer Inzidenz ab 200. Während einer hohen Risikostufe verschärfen sich die Maßnahmen an der Schulem etwa muss dann in der Oberstufe auch während des Unterrichts ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Der Sport- und Musikunterricht soll wieder stattfinden, aber auch hier entscheidet die Risikostufe über die Intensität.



Dafür, ob im Falle eines Schulclusters die Klasse oder die ganze Schule in Quarantäne muss, wird es keine bundesweiten Vorgaben, wie Mückstein betonte. Darüber soll die lokale Gesundheitsbehörde unter Einbeziehung der lokalen epidemiologischen Situation entscheiden.



Die Bundesregierung setzt weiterhin auf ein Frühwarnsystem und Luftfilteranlagen, wobei das Interesse der Bundesländer an diesen Anlagen eher gering ist: Nur 4000 Luftfilteranlagen wurden bisher bestellt.

Während der Pandemie hätten Kinder und Jugendliche "größte Opfer" erbracht, so Mückstein. Nun haben sich durch die Impfung die Umstände sehr geändert und es sei an der zeit, die Verhältnisse umzukehren: "Jetzt muss das Ziel das Wohlergehen der Kinder und Jugendlichen sein. Das oberstes Ziel ist, flächendeckende Schulschließungen zu verhindern."