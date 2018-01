Faßmann will vor Uni-Zugang über Finanzierung reden

Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) will vor einer Diskussion um weitere Beschränkungen beim Hochschulzugang die neue Universitätsfinanzierung beschließen. Danach werde es eine Möglichkeit geben, das bereits in mehreren Studienrichtungen verankerte "Self Assessment" auf weitere Fächer auszudehnen, so Faßmann im Pressefoyer des Ministerrats.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Faßmann setzt auf "Self Assessment"