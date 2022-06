Fast 11.000 Corona-Neuinfektionen: Rauch setzt auf Eigenverantwortung

Die Zahl der täglichen Corona-Neuinfektionen ist wieder fünfstellig. Gesundheitsminister Johannes Rauch setzt auf Freiwilligkeit. Die Maske wird ein Comeback feiern.

Es hatte sich bereits abgezeichnet: Seit einiger Zeit steigt die Zahl der täglichen Corona-Neuinfektionen wieder. Am Mittwoch wurde die fünfstellige Marke mit 10.898 Neuinfektionen geknackt. So viele neue Fälle waren es zuletzt am 14. April. Das Covid-Prognosekonsortium geht davon aus, dass sich das schon bald in den Krankenhäusern bemerkbar machen wird. Von einer Verdreifachung der Covid-19-Kranken im Normalpflegebereich innerhalb der kommenden zwei Wochen ist die Rede. Auf den Intensivstationen rechnen die Experten bis Anfang Juli mit doppelt so vielen Aufnahmen wie derzeit.

Das sei keine Überraschung, man sei vorbereitet, gab sich Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) vor dem wöchentlichen Ministerrat gelassen.

Maßnahmen

Derzeit seien noch keine neuen Schritte nötig, befindet Rauch, "weil sich die Situation so darstellt in den Spitälern, dass wir keine dramatische Veränderung feststellen". Stattdessen setzt er auf Eigenverantwortung und vertraut darauf, dass "die Menschen Maske tragen, wo es besonders angezeigt ist" - etwa in Innenräumen. Die kurzfristige Wiedereinführung der Maskenpflicht schließt er nicht aus. Man habe diese abgeschafft, "als es gut möglich war". Er habe aber schon damals gesagt, man werde die Lage beobachten, erinnert Rauch.

Und im Herbst?

Nach dem Sommer jedenfalls rechnet er ziemlich fix mit der Rückkehr der Maskenpflicht: "Im Herbst können wir davon ausgehen, die Maske wieder zu haben", sagte Rauch. "Lockdowns und Ausgangsbeschränkungen sehe ich jetzt aktuell nicht." Man habe allerdings im Verlauf der Pandemie gelernt, nichts auszuschließen.

Jedenfalls erwartet man europaweit in der kalten Jahreszeit weitere Ansteckungswellen. Zunehmend dominieren bereits jetzt die Omikron-Subvarianten BA.4 und BA.5. In Wien und Salzburg waren sie in der Vorwoche schon für mehr als 70 Prozent aller Infektionen verantwortlich. Rauch hält BA.4 und BA.5 für "eher beherrschbar", das Konsortium weist auf die höhere Infektiosität hin und prognostiziert "eine beschleunigte Dynamik". Innerhalb der nächsten Woche seien schon bis zu 17.000 tägliche Neuinfektionen einzukalkulieren.

Was ist die Strategie?

"Wir müssen in einen Modus kommen, mit dem Virus zu leben. Das heißt auch, ein Stück weit heraus aus einem Krisenmodus zu kommen", betonte Rauch. Trotzdem sei darauf zu achten, "dass Vulnerable geschützt sind, aber jedenfalls so, dass ein Leben mit Covid möglich ist".

Rauch erwähnte die psychische Belastung in Pandemiezeiten: "Mir geht es schon auch darum, Gesundheit nicht nur als Abwesenheit von Covid zu definieren." Auch die Folgen von Isolation dürfe man nicht unterschätzen. Man habe "Kollateralschäden" in Kauf nehmen müssen, so sei etwa die Suizidrate gestiegen.

Impfung

Der Gesundheitsminister setzt weiterhin Hoffnungen auf eine hohe Durchimpfungsrate: Die "gute Nachricht" sei, dass man innerhalb einer Woche einen guten Schutz vor schwerer Erkrankung aufbaue. "Wir bereiten uns darauf vor, jedenfalls im August, September möglichst viele Menschen zu einer Auffrischungsimpfung zu bekommen." Derzeit empfiehlt sie das Nationale Impfgremium allen über 80-Jährigen spätestens sechs Monate nach der dritten Impfung.

Rauch plant eine "basisnahe" Impfkampagne, angefangen in Betrieben und Arbeitnehmerverbänden über die Arztpraxen und Gesundheitseinrichtungen "bis hinein in Gemeinden und Vereine". Man habe gelernt, dass die Menschen auf die Umgebung vertrauten und Information sowie Impfmöglichkeiten vor Ort besonders wichtig seien.