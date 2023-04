Feiern zum 1. Mai auch im Zeichen der SPÖ-Vorsitzdebatte

Die Feiern zum Tag der Arbeit stehen am heutigen 1. Mai auch im Zeichen des Ringens um den Parteivorsitz in der SPÖ. Der Maiaufmarsch in Wien mit Parteichefin Pamela Rendi-Wagner steht unter dem Motto "Stark. Stärker. Zusammen". Es gelte, Geschlossenheit für eine geeinte Sozialdemokratie zu zeigen, hieß es im Vorfeld. Die Herausforderer der Bundesparteivorsitzenden nehmen in ihren Bundesländern ebenfalls an Kundgebungen teil.

BILD: SN/APA/FLORIAN WIESER/FLORIAN WIESE Rendi-Wagner tritt bei der Kundgebung in Wien auf