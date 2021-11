Fernunterricht im rechtlichen Graubereich

Immer mehr positive PCR-Tests an Schulen, keine Kontaktverfolgung mehr. In Salzburg setzt man auf unbürokratische Notlösungen.

An einer Wiener Volksschule wurde am Mittwoch ein Extremfall bekannt: 18 von 24 Kindern einer Klasse wurden positiv auf Corona getestet. Viele der Kinder liegen mit Fieber darnieder. Einige jüngere Geschwister, die noch ungeimpft sind, zeigen ebenso wie Eltern Symptome. Die Infektion dürfte in diesem Fall in der Vorwoche von einem infizierten Kind ausgegangen sein. Insgesamt sind in Wien 140 Klassen geschlossen, das ist ein Prozent der Schulklassen. Österreichweit sind elf Schulen und 407 der rund 58.000 Klassen geschlossen.

