Bregenz und Salzburg werden auch als Gelegenheit für Reden und Kundgebungen abseits der Kunst genutzt.

Festspielreden haben in Österreich eine große Tradition. Darin wurden und werden nicht nur kulturelle Themen angeschnitten, sondern immer wieder auch gesellschaftspolitische. Es wird daher erwartet, dass Bundespräsident Alexander Van der Bellen auch heuer sowohl in Bregenz als auch in Salzburg ...