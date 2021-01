FFP2-Maske: Wer bekommt sie wie gratis?

Kommenden Montag wird der deutlich sicherere Mund-Nasen-Schutz zur Pflicht. Wie die Ankündigung umgesetzt wird, dass Bedürftige die Maske kostenlos erhalten, ist noch unklar.

Ab 25. Jänner ist in öffentlichen Verkehrsmitteln und beim Einkaufen verpflichtend eine FFP2-Maske zu tragen. Abseits dieser Verschärfung der Lockdown-Regeln ist noch etwas fix: Am Angebot wird es nicht scheitern.

Schließlich wird der deutlich wirksamere Mund-Nasen-Schutz in großer Zahl auch in Österreich produziert. Und längst sind die FFP2-Masken nicht mehr nur in Apotheken, sondern auch in Supermarkt- und Drogerieketten zu kaufen. Das relativ günstig, obwohl die Handelskonzerne überwiegend in Österreich gefertigte Masken einkaufen und nicht auf chinesische Erzeugnisse ...