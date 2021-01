FFP2-Masken: Mehrwertsteuer fällt - und wo es sie bald gratis geben könnte

Die Politik überlegt, den Apotheken die Aufgabe zu überantworten, Gratis-Masken an Einkommensschwache auszugeben. Auch die Sozialmärkte werden als mögliche Verteilstellen genannt.

Finanzschwache Personen könnten die FFP2-Masken gratis über die Apotheken beziehen. In diese Richtung gingen am Mittwoch die Überlegungen im Gesundheitsressort. Bestätigung dafür gab es keine. Man arbeite an einer Lösung und werde sie "in den nächsten Tagen" präsentieren, teilte das Ministerium mit. Eine andere Überlegung äußerte Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) nach der Ministerratssitzung: Gratis-FFP2-Masken könnten auch über die Sozialmärkte an Bedürftige abgegeben werden.

Weder bei der Apothekerkammer noch beim Dachverband der Sozialmärkte (SOMA und Partner) wusste man am ...