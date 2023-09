Film über Kurz: "Ich wusste, das wird ein Minenfeld"

Ein Ex-Politstar zwischen Gut und Böse. "Kurz - der Film": Die Dokumentation über Sebastian Kurz ist im Wesentlichen das Porträt eines einstigen Politstars, in welchem er selbst ausführlichst zu Wort kommen darf - ebenso wie seine treuesten Begleiter und einige seiner Kritiker. Regisseur Sascha Köllnreitner verwehrt sich dagegen, im Auftrag der ÖVP gehandelt zu haben.

So groß die Aufregung über die Kinodokumentation "Kurz - der Film" in den vergangenen Tagen auch gewesen war: Am Ende hielt sie der Realität nicht stand. Die Dokumentation, die in der Vorwoche aus dem Nichts aufgetaucht ist, wurde weder eine ...