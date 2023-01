Finanzminister Magnus Brunner befindet sich nach seinem Unfall vorige Woche weiter im Krankenhaus. Er sei "am Weg der Besserung", werde aber "noch bis voraussichtlich Ende der Woche unter stationärer Beobachtung bleiben", hieß es am Dienstag aus dem Ressort gegenüber der APA. Danach werde der Minister noch eine Woche die Amtsgeschäfte von zuhause aus führen. Unverschiebbare Termine werden in der Zwischenzeit von Staatssekretär Florian Tursky (beide ÖVP) wahrgenommen.

SN/APA/TOBIAS STEINMAURER/TOBIAS ST Finanzminister Brunner nach E-Scooter-Unfall weiter im Spital