Finanzminister Löger will 2018 2,5 Mrd. Euro einsparen

Der neue Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) will 2018 Einsparungen in der Höhe von 2,5 Mrd. Euro umsetzen. Dies sei nötig, um in den nächsten zwei, drei Jahren einen ausgeglichenen Haushalt zu erzielen. Das strukturelle Defizit 2018 soll sich auf rund 0,5 Prozent belaufen, erklärte er in mehreren Zeitungsinterviews (Samstag-Ausgaben) sowie in der "ZiB2".

SN/APA (AFP)/JOE KLAMAR Löger geht von weiteren Entlastungen aus