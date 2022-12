Fiskalrat rät zur Zügelung der Staatsausgaben

Der Fiskalrat erwartet in seiner aktuellen Prognose trotz erwarteter wirtschaftlicher Eintrübung einen Rückgang des Budgetdefizits von heuer 3,2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) auf 2,0 Prozent im Jahr 2023. Ausschlaggebend seien die Arbeitsmarkt- und Konsumentwicklung, der Wegfall temporärer wirtschaftspolitischer Maßnahmen sowie die temporären Energiekrisenbeiträge, hieß es in einer Pressekonferenz am Montag. Handlungsbedarf gebe es aber dennoch, hieß es am Montag.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER/HELMUT FOHR Badelt mahnt zu Strukturreformen