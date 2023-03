FliegendesKlassenzimmer 2.0

Schüler wollen mehr Technologie in den Lehrplänen. Und wie könnte das Klassenzimmer der Zukunft aussehen?

Werden Schüler bald im "Metaversum" künftiger Klassenzimmer - also in digitalen Räumen, die durch das Zusammenwirken von virtueller, erweiterter und physischer Realität entstehen - Konversationen mit historischen Figuren aus dem 18. Jahrhundert halten, als weiße Blutkörperchen virtuell durch die Blutbahn reisen oder dank der fast unbeschränkten digitalen Möglichkeiten Experimente in Spitzenlaboratorien auf einem anderen Kontinent machen? Werden Lehrer dank der Möglichkeiten des Einsatzes künstlicher Intelligenz nicht mehr stundenlang Hausübungen oder Schularbeiten korrigieren müssen und so mehr Zeit für den direkten ...