Flüchtlinge aus Moria? Der Druck auf die ÖVP wächst

Die ÖVP will keine Flüchtlinge aus Griechenland aufnehmen. Das stört nicht nur den grünen Koalitionspartner. Auch schwarze Bürgermeister machen mobil.

Österreich werde sich an einer Verteilung von Flüchtlingen aus dem abgebrannten Lager Moria nicht beteiligen: Das ist die von der ÖVP vorgegebene Linie der Bundesregierung; oder, wie es Außenminister Alexander Schallenberg am Mittwoch in der "ZiB 2" ausdrückte: "Das Geschrei nach Verteilung kann nicht die Lösung sein."

Das sehen nicht alle in der ÖVP so. Vor allem an der Funktionärsbasis ertönen auch andere Stimmen. Der einstige ÖVP-Mandatar Ferdinand Maier, der noch vor wenigen Jahren von der Regierung zum ...