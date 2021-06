Flüchtlingswelle aus Afghanistan? Asylthema in Österreich als alter neuer Aufreger

Die Asyldebatte flammt wieder auf. Die Grünen kritisieren Abschiebungen nach Afghanistan. Dort gilt der Aufbau eines stabilen Staates auch nach 20 Jahren NATO-Mission als gescheitert.

4560 Kilometer liegen zwischen Wien und der afghanischen Hauptstadt Kabul. Und trotzdem spielt das Land am Hindukusch in der österreichischen Innenpolitik immer wieder eine wichtige Rolle. Grund dafür sind die Asylsuchenden aus dem Bürgerkriegsland Afghanistan, die über den Iran und die Türkei nach Europa kommen.

Zuletzt hat Justizministerin Alma Zadić (Grüne) im Vorfeld des Weltflüchtlingstags, der am Sonntag an die weltweiten Fluchtbewegungen erinnern sollte, mit einem Nebensatz eine Debatte über Abschiebungen nach Afghanistan vom Zaun gebrochen: Am Rand ...