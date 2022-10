Flüchtlingszelte werden nun auch in Tirol und Vorarlberg errichtet

Was sich abgezeichnet hatte, wird bereits am Donnerstag in die Tat umgesetzt: Auch in Tirol und Vorarlberg wird die zum Innenministerium gehörende Bundesagentur für Betreuungs- und Unterstützungsleistungen Zelte zur Unterbringung von Asylbewerbern aufstellen lassen. Das erfuhren die SN am Mittwoch aus gut informierten Kreisen.

In Vorarlberg sollen demnach etwa fünf Acht-Mann-Zelte aufgebaut werden; in Tirol werden es mehr als fünf sein. Da wie dort gehört das Gelände dem Bund, konkret dem Innenministerium.

Bereits vergangenen Samstag waren unter teils heftigem Protest 25 Zelte aufgestellt worden, 15 in Oberösterreich auf dem Areal des Erstaufnahmezentrums Thalham in St. Georgen, zehn in Kärnten (je fünf auf den Grundstücken der Fremdenpolizei in Klagenfurt und Villach). Untergebracht in den Zelten werden ausschließlich Männer, deren Chancen, als Flüchtlinge anerkannt zu werden, bei null liegen. Das gilt insbesondere für Inder, Tunesier und Marokkaner, die in Österreich unter den zehn antragsstärksten Nationalitäten sind.

Kärnten ist derzeit am weitesten von der Erfüllung seiner Betreuungsquote entfernt. Nicht viel besser schneiden die zwei westlichsten Bundesländer ab.