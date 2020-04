Flüge im Sommer für Edtstadler unter Bedingungen denkbar

Die derzeitigen Grenzkontrollen stellen den Tourismus auf unsichere Beine. Welche Grenzen wann geöffnet werden, ist derzeit nicht abschätzbar. Das bestätigte auch Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) am Dienstagabend im ORF-"Report". Es werde aber an der "Möglichmachung einer Art Sommertourismus gearbeitet", versprach sie - und stellte sogar mögliche Flugreisen in Aussicht.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER Flüge in Staaten mit wenigen Covid-19-Erkrankten denkbar