Können Asylverfahren im EU-Ausland abgewickelt werden?

Die neuen Vorstöße von Doskozil und Karner, Asylverfahren außerhalb Europas durchzuführen, gehen ins Leere. Dafür wäre eine grundlegende Änderung des europäischen Asylsystems nötig.

Die Debatte um die "Abschiebung" von Asylverfahren ins EU-Ausland kehrt in Zeiten verstärkten Andrangs an den Grenzen in schöner Regelmäßigkeit wieder. Rechtskonformer wird sie dadurch nicht.

Die FPÖ fordert seit Jahren, Asylverfahren außerhalb von Europa abzuwickeln. Auch die von Sebastian Kurz als Außenminister und später als Kanzler propagierten Ideen von "Auffanglagern" in Nachbarländern der Herkunftsstaaten und "Anlandeplattformen" erwiesen sich seinerzeit als nicht zu Ende gedacht. Diese Woche zündete Burgenlands grenzerfahrener SPÖ-Landeshauptmann Hans Peter Doskozil in seinem ORF-"Pressestunde"-Auftritt wieder ...