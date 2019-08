Forum Alpbach zu Ende - 2020 mit "Grundlagen"-Generalthema

Am Freitagnachmittag ist das 74. Europäische Forum Alpbach zu Ende gegangen. Rund 5.000 Personen nahmen seit 14. August an den Tagungen im Tiroler Bergdorf teil. Im kommenden Jahr werde das Generalthema "Fundamentals" sein, kündigte Forum-Alpbach-Präsident Franz Fischler im APA-Gespräch an.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER Forum Alpbach-Präsident Franz Fischler