FP-Landbauer stellt Landeshauptmann-Anspruch in NÖ

Udo Landbauer, Landespartei- und Klubobmann der FPÖ Niederösterreich, hat am Sonntagabend den Landeshauptmann-Anspruch gestellt. Etwas mehr als zwei Monate vor der Landtagswahl sagte er in einem Online-Video: "Ich trete an, um als Landeshauptmann von Niederösterreich unser Land und unsere Landsleute aus der Krise zu führen." Kritik wurde an Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und der ÖVP geübt.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER/HELMUT FOHR Kritik an Mikl-Leitner und ÖVP