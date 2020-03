FPÖ Burgenland kritisiert Programm der SPÖ-Alleinregierung

Die FPÖ Burgenland hat am Mittwoch in Eisenstadt das Programm der neuen SPÖ-Alleinregierung kritisiert. Klubobmann Johann Tschürtz und Landesparteiobmann-Stellvertreter Alexander Petschnig orteten "einige Mankos" etwa in den Bereichen sozialer Wohnbau, Migration und beim Mindestlohn von 1.700 Euro netto.

SN/APA (Archiv)/ROBERT JAEGER FPÖ-Klubobmann Tschürtz ortet "Mankos" bei der SPÖ