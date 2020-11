FPÖ Burgenland: Petschnig mit 52 Prozent neuer Parteiobmann

Alexander Petschnig hat am Freitagabend in Güssing die Wahl zum neuen burgenländischen FPÖ-Landesparteiobmann für sich entschieden. Petschnig, nach dem Rücktritt von Norbert Hofer seit kurzem geschäftsführender Landesparteichef, setzte sich in einer Kampfabstimmung mit 52 Prozent der Stimmen gegen seinen Herausforderer, den früheren Klubobmann Geza Molnar durch. Für Molnar votierten 48 Prozent.

SN/APA/ERWIN SCHERIAU Petschnig setzte sich knapp gegen Ex-Klubobmann Molnar durch