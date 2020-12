FPÖ-Chef Hofer rechnet mit baldigen Neuwahlen

FPÖ-Chef Norbert Hofer rechnet mit baldigen Neuwahlen. Er könne sich nicht vorstellen, dass die Regierung aus ÖVP und Grünen "das kommende Jahr übersteht", meinte Hofer bei einer Pressekonferenz am Dienstag und verwies auf die jüngsten "Streitereien und Dispute" innerhalb der türkis-grünen Koalition. Diese erinnerten ihn an die Auseinandersetzungen in der Großen Koalition in den Jahren 2016 und 2017.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER Hofer sieht "Streitereien und Dispute" innerhalb der Regierung