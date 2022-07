FPÖ-Chef Kickl meldet sich nach Hörsturz zurück

FPÖ-Parteichef Herbert Kickl will nach einem Hörsturz nächste Woche wieder auf die politische Bühne zurückkehren. Der blaue Klubobmann hatte sich in den letzten Tagen im Nationalrat entschuldigen lassen. "Nein, ich habe kein Corona", wies Kickl am Freitagabend auf Facebook Spekulationen über sein Fernbleiben zurück.

SN/APA/EXPA/JOHANN GRODER/EXPA/JOHA Kickl dementiert, Corona zu haben