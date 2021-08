FPÖ-Chef Kickl sieht Hofer nun in besserer Position

FPÖ-Obmann Herbert Kickl sieht seinen Vorgänger als Parteichef, Norbert Hofer, auf dem politischen Spielfeld jetzt besser aufgestellt. "Wir haben einfach die Position gewechselt", bemühte er im ORF-"Sommergespräch" am Montag einen Fußball-Vergleich und weiter: "Ich bin ein bisschen in den Sturm gegangen. Und das ist etwas, wo sich Norbert Hofer nicht so wohlfühlt."

SN/APA/HANS PUNZ/HANS PUNZ FPÖ-Obmann im ORF-Sommergespräch