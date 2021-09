FPÖ-Chef Kickl warnt vor "Klimakommunismus"

Die FPÖ stellt in Linz im Rahmen ihrer Klubklausur die Weichen für die politische Herbstarbeit. Vor Beginn am Dienstag warnte Partei- und Klubchef Herbert Kickl vor "Klimakommunismus", dem Verlust der Grund- und Freiheitsrechte und dem "tiefen Staat". Die lange erwarteten Compliance-Regeln würden erst nach der Wahl in Oberösterreich auf der Agenda stehen.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER/HERBERT NEU FPÖ-Chef Kickl