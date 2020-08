FPÖ-Chef Nepp schließt Kooperation mit Strache aus

Für die FPÖ fallen die aktuellen Prognosen für die Wien-Wahl am 11. Oktober ernüchternd aus. Mit seinem Amtsvorgänger Heinz-Christian Strache will Neo-Parteichef Dominik Nepp aber keinesfalls kooperieren, wie er im APA-Interview sagte. "Jeder ist froh, dass wir Ballast losgeworden sind, dass ich aufgeräumt habe." Man könne "sorgenfrei und unbeschwert" in die Zukunft schauen, versichert er.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER Nepp auf schwieriger Mission