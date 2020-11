FPÖ empört über angekündigte Anti-Frankreich-Demo in Wien

Wenige Tage nach dem Terroranschlag in Wien findet am Sonntag eine von Muslimen organisierte Anti-Frankreich-Demo vor der französischen Botschaft am Schwarzenbergplatz statt. Wie das "Volksblatt" berichtet, hat die Stadt Frankfurt dagegen die gleiche Demo wegen "Gefahr für die öffentliche Ordnung und Sicherheit" untersagt. Die FPÖ zeigt sich über die Genehmigung der Demonstration in Wien empört.

SN/APA (Archiv)/GEORG HOCHMUTH Kickl rechnet mit "gefährlicher Ansammlung radikaler Islamisten"