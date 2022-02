FPÖ gegen Aufnahme ukrainischer Flüchtlinge

Die FPÖ will auch keine Flüchtlinge aus der Ukraine in Österreich aufnehmen. FPÖ-Chef Herbert Kickl sieht die Verantwortung für dieses Thema in erster Linie in den Nachbarländern der Ukraine wie Rumänien, Ungarn, Slowakei und Polen. Dort sollten daher auch die vor den Kriegshandlungen flüchtenden Menschen primär aufgenommen werden.

SN/APA/AFP/WOJTEK RADWANSKI FPÖ sieht Österreich nicht als Aufnahmeland für Flüchtlinge