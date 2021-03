FPÖ gegen ÖVP, das ist Brutalität

Das Thema Corona lässt die Wogen zwischen den einstigen Koalitionsparteien hochgehen. Sie fordern sich gegenseitig zum Rücktritt auf und ein ÖVP-Mandatar möchte nicht mehr mit den Freiheitlichen im selben Saal sitzen.

Immer erbitterter wird die Auseinandersetzung zwischen den einstigen Koalitionsparteien ÖVP und FPÖ in Sachen Corona. Im Nationalrat kam es am Mittwoch zum offenen Schlagabtausch. "Übernehmen Sie Verantwortung für Chaos und gebrochene Versprechen, Herr Bundeskanzler", forderte FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl in einer von seiner Partei beantragten Aktuellen Stunde mit dem bezeichnenden Titel "Maskenzwang, Testzwang und Impfdesaster".

Kickl warf dem ÖVP-Kanzler vor, trotz nicht gesicherten Wissens über die Impfstoffwirkung einen indirekten "Impfzwang" einzuführen. "Sie agieren nicht wie ein Staatsmann, der die ...