FPÖ-Gremien sprachen Kunasek das Vertrauen aus

Nach den Verlusten bei der Landtagswahl am Sonntag haben die Führungsgremien der steirischen FPÖ ihrem Obmann Mario Kunasek einstimmig das Vertrauen ausgesprochen. Am Mittwochabend wurde beschlossen, die FPÖ in den Bereichen Kommunikation, Mitgliedermanagement und Parteistruktur weiterzuentwickeln. Die FPÖ hatte bei der Wahl von 26,76 Prozent über 9 Prozentpunkte auf rund 17,5 Prozent abgelegt.

