FPÖ hat Strache-Ultimatum zu Facebook-Seite bisher nicht beantwortet

Die FPÖ hat die Forderung ihres Ex-Parteichefs Heinz-Christian Strache nach Herausgabe der Zugangsdaten zu dessen Facebook-Seite bisher nicht beantwortet. Das hat Straches Anwalt Ben Irle am Freitag zur APA gesagt. Sollte die Partei die am Freitag ablaufende Frist verstreichen lassen, will Irle ab Montag eine Klage gegen die FPÖ vorbereiten. Von der FPÖ war dazu keine Stellungnahme zu erhalten.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Die Zukunft von Straches Account ist ungeklärt