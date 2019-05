FPÖ: Historiker-Bericht in der Warteschleife

Der Historiker-Bericht zur Geschichte der FPÖ hängt in der Warteschleife. Trotz Umwälzungen an der Parteispitze aufgrund des Rücktritts von Heinz-Christian Strache nach der "Ibiza-Affäre" solle dies aber nicht zu lange dauern, hieß es aus dem Büro des designierten Parteiobmanns Norbert Hofer. Der Bericht sei im Großem und Ganzen fertig, so Kommissions-Mitglied Andreas Mölzer am Freitag zur APA.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER Brauneder will auch Verbindungen zu Identitären beleuchten