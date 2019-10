FPÖ-Historikerbericht soll bald veröffentlicht werden

Der FPÖ-Historikerbericht soll laut Parteichef Norbert Hofer "bald" veröffentlicht werden. Das kündigte er am Dienstag bei einem Medientermin an. "Der Bericht ist seit gestern fertig", so Hofer. Er werde den Bericht, der die Geschichte und "braune Flecken" der von früheren Nationalsozialisten mitbegründeten Partei beleuchten soll, selbst genau durchgehen, so Hofer. Danach soll er vorgelegt werden.

SN/APA (Hochmuth)/GEORG HOCHMUTH Parteichef Norbert Hofer kündigte Bericht an